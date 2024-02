Brookfield Property Partners Lp Pr Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der hilft festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brookfield Property-Aktie beträgt aktuell 41, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 62,25 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse des RSI für Brookfield Property somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brookfield Property eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an einem Tag negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Brookfield Property-Aktie von 11,62 USD sich mit -4,68 Prozent Entfernung vom GD200 (12,19 USD) im neutralen Bereich befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 11,73 USD, was zu einem Abstand von -0,94 Prozent führt, und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Brookfield Property-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.