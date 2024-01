Brookfield Property Partners Lp Pr Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmung unter den Anlegern für die Brookfield Property-Aktie ist insgesamt besonders negativ. Dies ergibt sich aus der Analyse der vergangenen zwei Wochen, in denen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,35 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,27 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -8,74 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 11,58 USD, der nahe dem letzten Schlusskurs von 11,27 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie insgesamt im Bereich der einfachen Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 82 liegt, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 60,26, was auf ein weder überkauftes noch überverkauftes Wertpapier hinweist und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Brookfield Property in den letzten Wochen kaum verändert hat, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie resultiert.

Insgesamt wird die Brookfield Property-Aktie aufgrund der Anleger-Stimmung, technischen Analyse, RSI und Sentiment-/Buzz-Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.