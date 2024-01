Brookfield Property Partners Lp Pr Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Brookfield Property in den letzten Wochen kaum verändert ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt für die Brookfield Property-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 82, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Dementsprechend erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,26, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield Property-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -8,74 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Abweichung von nur -2,68 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.