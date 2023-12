Brookfield Offi Proaa Prf Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Diskussionen über Brookfield Office Properties in den sozialen Medien spiegeln das Stimmungsbild rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Aktie von Brookfield Office Properties wird unserer Einschätzung nach angemessen bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Brookfield Office Properties konnten wir eine mittlere Diskussionsaktivität feststellen und ordnen daher dem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index gilt die Aktie von Brookfield Office Properties als Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 von 100 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 von 59,95 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Brookfield Office Properties-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,65 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 8,15 CAD liegt, was einer Abweichung von -23,47 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,18 CAD unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,22 Prozent). Insgesamt wird Brookfield Office Properties auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.