Brookfield Offi Proaa P Prf Aktie: Das könnte ganz eng werden!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung unter den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an sieben Tagen die überwiegende Kommunikation negativ war. Besonders negativ wurde über das Unternehmen Brookfield Office Properties diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Brookfield Office Properties in den letzten 7 Tagen stark angestiegen sind, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird die Bewertung hier auch als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Brookfield Office Properties unter dem längerfristigen (200 Tage) und auch unter dem kurzfristigen (50 Tage) gleitenden Durchschnitt liegt. Beide Aspekte führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen darauf hin, dass die Aktivität rund um die Aktie durchschnittlich war und die Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung für Brookfield Office Properties auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der technischen Analyse, und des Sentiments und Buzz.