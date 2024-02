Brookfield Offi Proaa P Prf Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

In den letzten Wochen wurde bei Brookfield Office Properties eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Diese Veränderung kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Brookfield Office Properties negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen wurde als abnehmend eingestuft, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Brookfield Office Properties liegt bei 45, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 9,72 eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Brookfield Office Properties in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Brookfield Office Properties aktuell bei 10,22 CAD. Da der Aktienkurs bei 11,8 CAD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +15,46 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, GD50, hat mit einem Niveau von 9,88 CAD eine Differenz von +19,43 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.