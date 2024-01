Brookfield Infrastructure Partners Pref Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

In den letzten zwei Wochen gab es viele negative Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um die Aktie von Brookfield Infrastructure. An sechs Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Daher bekommt Brookfield Infrastructure insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Brookfield Infrastructure ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Brookfield Infrastructure-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,74, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,19, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Brookfield Infrastructure mit einem Kurs von 41,76 CAD inzwischen +13,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -3,09 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen Analysten die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" ein.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Aktie von Brookfield Infrastructure ein "Schlecht"-Rating.