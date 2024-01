Brookfield Infrastructure Partners Pref Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Internet kann eine starke Auswirkung auf die Stimmung haben, und das gilt auch für den Aktienmarkt. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Brookfield Infrastructure wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine negative Entwicklung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Brookfield Infrastructure eine Performance von -15,09 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um -8,4 Prozent gefallen sind, zeigt sich eine Underperformance von -6,7 Prozent. Sowohl im Vergleich zur Branche als auch zum Sektor ergibt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Brookfield Infrastructure-Aktie derzeit mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -2,42 Prozent hin, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Brookfield Infrastructure eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von Brookfield Infrastructure bei 40,99 CAD, was +10,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 -4,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

