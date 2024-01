Brookfield Infrastructure Partners Lp Pref A Aktie: Das gab es noch nie!

Der Aktienkurs von Brookfield Infrastructure hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,09 Prozent erzielt, was 6,25 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" liegt (-8,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt ebenfalls -8,85 Prozent, wobei Brookfield Infrastructure aktuell 6,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet. In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs von 41,76 CAD um +13,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -3,09 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung der Anleger ergibt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat in letzter Zeit abgenommen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Brookfield Infrastructure-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 28,74, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 34,19 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

