Brookfield Infrastructure Partners Lp Pref A Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Brookfield Infrastructure verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,09 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -8,4 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -6,7 Prozent für Brookfield Infrastructure führt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,4 Prozent im letzten Jahr, und Brookfield Infrastructure lag 6,7 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Brookfield Infrastructure bei 40,99 CAD und ist nun +10,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Neutral", da die Distanz zum GD200 -4,81 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator, und zuletzt stand die Aktie von Brookfield Infrastructure im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Trotzdem zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Unter dem Strich ergibt sich daher insgesamt ein "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene. Bei der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich insgesamt jedoch eine Bewertung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Brookfield Infrastructure wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein Gesamtergebnis von "Schlecht".