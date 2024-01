Brookfield Infrastructure Partners Lp Pref A Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Brookfield Infrastructure zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 42,99 CAD, während der Aktienkurs (40,68 CAD) um -5,37 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 37,82 CAD, was einer Abweichung von +7,56 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") zeigt sich, dass die Brookfield Infrastructure im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,09 Prozent erzielt hat, was 5,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -9,1 Prozent, und die Brookfield Infrastructure liegt aktuell 5,99 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brookfield Infrastructure-Aktie hat einen Wert von 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. In den Kommentaren und Meinungen wurde in den letzten Wochen überwiegend Negatives geäußert, was auf eine negative Anlegerstimmung hindeutet. Im zurückliegenden Zeitraum wurden drei positive und ein negatives Handelssignal ermittelt, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Brookfield Infrastructure bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.