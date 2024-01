Brookfield Infrastructure Partners L.p - 5% Prf Perpetual Usd 25 -r 14 Cls A Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Brookfield Infrastructure erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Brookfield Infrastructure. Die durchschnittliche Kursprognose von 40 CAD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -4,21 Prozent, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Brookfield Infrastructure also eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des letzten Monats gab es keine wesentliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Brookfield Infrastructure-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In technischer Hinsicht ist die Brookfield Infrastructure-Aktie mit einem Kurs von 41,76 CAD inzwischen +13,82 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" angesehen, da die Distanz zum GD200 sich auf -3,09 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht somit insgesamt als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Brookfield Infrastructure als ein Neutral-Titel zu betrachten. Der RSI7 beträgt 28,74, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 34,19 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.