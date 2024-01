Brookfield Infrastructure Partners L.p - 5% Prf Perpetual Usd 25 -r 14 Cls A Aktie: Geht es jetzt los?

Im Internet können Stimmungen verstärkt oder sogar gedreht werden. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wird bei Brookfield Infrastructure eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem langfristig "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ist die Brookfield Infrastructure-Aktie mit einem Kurs von 40,99 CAD mittlerweile um +10,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt die Ausprägung des RSI der Brookfield Infrastructure bei einem Niveau von 37,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 37,62 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Von Analysten wird die Brookfield Infrastructure-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 40 CAD, was einem Abwärtspotential von -2,42 Prozent entspricht und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Brookfield Infrastructure eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.