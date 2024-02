Brookfield Infrastructure Corp-Investoren können es immer noch nicht glauben

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Meinungsbildung in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf Brookfield Infrastructure wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über 12 Tage hinweg zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger positiv gestimmt über das Unternehmen Brookfield Infrastructure. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield Infrastructure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,68 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 47,61 CAD lag, was einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt aktuell 58,93, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 51 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus der RSI-Analyse eine neutrale Einschätzung für die Brookfield Infrastructure-Aktie.