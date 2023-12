Brookfield Infrastructure Corp Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Infrastructure":

Die Diskussionen über Brookfield Infrastructure in den sozialen Medien geben ein starkes Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion beurteilt das Unternehmen daher als "Gut". Die Aktie von Brookfield Infrastructure wird von der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Stimmung im Internet hat sich jedoch in den letzten Wochen für Brookfield Infrastructure deutlich verschlechtert. Die Aktie erhält von uns daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Brookfield Infrastructure bei 54,33 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 48,16 CAD liegt, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 42,47 CAD, was aus dieser Sicht als "Gut" angesehen wird. Die Gesamtbewertung ergibt daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Brookfield Infrastructure zeigt ein Niveau von 4,86, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt mit 29,52 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf dem RSI.