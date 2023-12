Brookfield Infrastructure Corp Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Brookfield Infrastructure":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Brookfield Infrastructure-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 38,12 im neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Brookfield Infrastructure in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dessen bekommt die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Brookfield Infrastructure besonders positiv diskutiert, jedoch hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen zugunsten negativer Themen verschoben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Brookfield Infrastructure-Aktie bei 53,93 CAD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 42,64 CAD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Brookfield Infrastructure-Aktie auf Basis des RSI, des Sentiments in der Internet-Kommunikation, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.