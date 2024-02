Brookfield Infrastructure Corp Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf über einen bestimmten Zeitraum. Für die Brookfield Infrastructure-Aktie liegt der RSI aktuell bei 44,8, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 43, was ebenfalls auf eine neutrale Position hinweist.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. In diesem Fall haben Analysten die Stimmung rund um Brookfield Infrastructure auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einstufung der Stimmung als "Gut" führt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität rund um Brookfield Infrastructure wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie ergibt sich ein Durchschnitt von 51,6 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 49,27 CAD, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auch aus charttechnischer Sicht neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält die Brookfield Infrastructure-Aktie in verschiedenen Analysen und Bewertungen insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.