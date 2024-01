Brookfield Infrastructure Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Brookfield Infrastructure wird derzeit aus technischer Sicht positiv bewertet. Der Kurs liegt mit 40,99 CAD 10,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,81 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Brookfield Infrastructure ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt ergibt sich jedoch eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Brookfield Infrastructure liegt bei 37,46, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Auch der RSI25 von 37,62 zeigt eine neutrale Einschätzung an, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird für die Brookfield Infrastructure eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, wodurch sich insgesamt eine negative Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes ergibt.