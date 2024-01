Brookfield Business Aktie: Das war nur der Anfang!

Brookfield Business wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit dem Unternehmen befasst haben. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield Business-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 25,63 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,01 CAD liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +13,19 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (24,93 CAD) wird vom letzten Schlusskurs (+16,37 Prozent Abweichung) übertroffen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. In der Summe ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Brookfield Business-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Brookfield Business-Aktie beträgt 64,79, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,97, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Brookfield Business festgestellt werden. Weder ergab sich eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Insgesamt wird das Unternehmen daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.