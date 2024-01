Brookfield Business Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Brookfield Business-Aktie zeigt sich laut technischer Analyse in einem positiven Licht. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weisen auf einen Aufwärtstrend hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 25,54 CAD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 30,87 CAD (+20,87 Prozent Abweichung) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 24,49 CAD zeigt eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+26,05 Prozent Abweichung). Insgesamt wird das Unternehmen daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 35 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (19,68) zeigt sich jedoch, dass das Unternehmen überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Brookfield Business.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, ohne besonders positive oder negative Ausschläge, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Brookfield Business von der Redaktion sowohl für die Anlegerstimmung als auch basierend auf den trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.