Brookfield Business Aktie: Interessante Aussichten?

Das Anleger-Sentiment für Brookfield Business war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün, was auf eine positive Diskussion und Interaktion in sozialen Medien hinweist. Negative Diskussionen konnten in diesem Zeitraum nicht verzeichnet werden, während die Anleger an drei Tagen größtenteils neutral eingestellt waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield Business-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,75 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 31,74 CAD liegt damit deutlich darüber (+18,65 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (31,07 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,16 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher im Rahmen der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Brookfield Business in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Brookfield Business ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brookfield Business-Aktie hat einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,99) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Brookfield Business.