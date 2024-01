Brookfield Business Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wenn wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Brookfield Business betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 81,97 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI gibt jedoch ein anderes Bild ab, da Brookfield Business auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie für den 25-Tage-RSI mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Brookfield Business in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies steht im Gegensatz zu den überwiegend positiven Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Brookfield Business bei 28,57 CAD liegt, was einer Entfernung von +10,91 Prozent vom GD200 (25,76 CAD) entspricht. Dies ist ein positives Signal aus charttechnischer Sicht. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 25,79 CAD auf, was einem Abstand von +10,78 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Aktienkurs von Brookfield Business daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Brookfield Business durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aus dieser Analyse.

