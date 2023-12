Brookfield Business Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "SYNTHETIC FIXED-INCOME SECURIT":

Die Diskussionen über Brookfield Business in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield Business-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 25,54 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 30,87 CAD weicht somit um +20,87 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 24,49 CAD über dem gleitenden Durchschnitt (+26,05 Prozent Abweichung). Somit erhält die Brookfield Business-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brookfield Business zeigt der RSI7 einen Wert von 35,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Brookfield Business überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt. Insgesamt wird die Aktie von Brookfield Business also mit "Neutral" bewertet.

