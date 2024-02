Brookfield Asset Managemnt 18 Prf Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die fundamentale Analyse von Brookfield zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 46,7 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Kapitalmärkte". Das Branchen-KGV liegt bei 129,95, was einen Abstand von 64 Prozent bedeutet und Brookfield daher als unterbewertet einstuft. Insgesamt wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Brookfield ergibt sich auf 7- und 25-Tage-Basis ein RSI von 39,69 bzw. 43,07, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Brookfield eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Brookfield-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet wird. Dabei wurden in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 44 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -19,34 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Brookfield eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken zeigt sich überwiegend positiv für Brookfield. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt und an fünf Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich eine positive Einschätzung für Brookfield basierend auf verschiedenen Analysemethoden.