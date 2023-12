Brookfield Asset Managemnt 18 Prf Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Brookfield-Aktie beträgt derzeit 43,27, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Brookfield mit 0,92 Prozent 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment. Aus diesem Grund erhält sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Brookfield-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 20,96 und der RSI25-Wert bei 27,87, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 44,15 CAD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 51,5 CAD (+16,65 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (45,82 CAD) liegen über dem letzten Schlusskurs, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt.

Insgesamt erhält die Brookfield-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf verschiedenen Ebenen, basierend auf dem KGV, der Dividendenrendite, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.