Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "China Life Insurance":

Der Relative Strength Index (RSI) wird oft im Finanzmarkt eingesetzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Brookfield Reinsurance betrachten wir den RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-RSI. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Brookfield Reinsurance bei 51,72 CAD, was +13,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +16,41 Prozent über dem GD200 liegt. Dadurch wird die Aktie kurz- und langfristig als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Brookfield Reinsurance zeigt überwiegend positive Meinungen in sozialen Medien, aber in den letzten Tagen wurden auch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Stimmung und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung und einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Brookfield Reinsurance bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" eingestuft.