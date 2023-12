Brookfield Asset Management Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brookfield beträgt derzeit 43,27 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 81 für Kapitalmärkte. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brookfield besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen zeigen, dass vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividende von Brookfield beträgt 0,92 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,67 %) niedriger ist. Die Differenz von 5,75 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zur Gesamteinstufung von "Neutral" für Brookfield führt.