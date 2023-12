Brookfield Asset ManagementPreferredries 34 Aktie: Ein wahrer Champion!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Brookfield-Aktie ist positiv, da sie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Bisher liegen 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vor, und es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 44 CAD, was zu einer prognostizierten Performance von -14,56 Prozent führen würde, da die Aktie derzeit 51,5 CAD kostet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse, dass die Stimmung von Investoren und Nutzern im Internet positiv ist. Die hohe Aktivität in Beiträgen und Diskussionen deutet auf eine gute langfristige Stimmungslage hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse der Brookfield-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 44,15 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 51,5 CAD, was eine positive Veränderung von 16,65 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Werte für die Brookfield-Aktie. Der RSI7 liegt bei 20,96 und der RSI25 bei 27,87, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analysteneinschätzung, das Sentiment und die technische Analyse auf eine positive Entwicklung der Brookfield-Aktie hindeuten, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.