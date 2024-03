Brookfield Asset ManagementPreferredries 34 Aktie: Was war das denn?

Die langfristige Meinung von Analysten zur Brookfield-Aktie ist "Gut". Es liegen insgesamt 1 Gut-Bewertung und 0 Neutral- oder Schlecht-Bewertungen vor. Es gab keine neuen Analystenupdates in letzter Zeit. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 44 CAD, was zu einer erwarteten Performance von -22,64 Prozent führen würde, da die Aktie derzeit bei 56,88 CAD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Brookfield-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 48,04 CAD, was einer Abweichung von +18,4 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (56,88 CAD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 54,79 CAD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Brookfield-Aktie. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Kommentare. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, die Aktie sei als "Neutral" einzustufen. Zudem wurden im zurückliegenden Zeitraum vier Handelssignale ermittelt, davon 3 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ist die Brookfield-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und wird von der Redaktion insgesamt als "Neutral" eingestuft.