Brookfield Asset ManagementPref R Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die RSI der letzten 7 Tage für die Brookfield-Aktie hat einen Wert von 46, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 39,3 liegt. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Brookfield.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Analyse von Brookfield zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Brookfield ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,69, was 64 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Brookfield mit 0,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -5,21 Prozent zur Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Brookfield basierend auf dem RSI, der Sentiment und Buzz-Analyse, der fundamentalen Analyse und der Dividendenpolitik.