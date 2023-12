Brookfield Asset ManagementPref G Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Brookfield von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung der Anleger-Stimmung führte. Darüber hinaus wurden 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer weiteren "Schlecht" Empfehlung führte.

Die langfristige Meinung von Analysten ist hingegen positiv, mit einer Einschätzung von "Gut" und einem Kursziel von 44 CAD. Da die Aktie derzeit bei 51,5 CAD liegt, ergibt sich eine erwartete Performance von -14,56 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Brookfield-Aktie sowohl über dem 200-Tage- als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung, mit Werten von 20,96 für RSI7 und 27,87 für RSI25.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Brookfield-Aktie, mit einer positiven Langzeitansicht der Analysten, einer guten charttechnischen Bewertung und einer neutralen Einschätzung basierend auf dem Relative Strength-Index.