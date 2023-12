Brookfield Asset ManagementPref E Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Novocure":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Brookfield wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 12,76 Punkte und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis auf 24,24 Punkte festgelegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Brookfield-Aktie überverkauft ist, daher erhält sie ein "Gut"-Rating.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz in den letzten Monaten ergibt sich ein durchschnittliches Bild für Brookfield. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren hat. Aufgrund dieser Faktoren wird Brookfield insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Brookfield diskutiert. Positive Themen dominierten an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung, da tiefergehende Analysen ergeben haben, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen.

Die Analysteneinschätzung für die Brookfield-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotential von -16,19 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Brookfield eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.