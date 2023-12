Brookfield Asset ManagementPref C-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Brookfield hinsichtlich dieser beiden Faktoren zeigt eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Daher erhält die Aktie von Brookfield bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Brookfield von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Schlecht". Ergänzend wurden 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Das KGV beträgt aktuell 43,27 und liegt mit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 81. Die Aktie von Brookfield ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Brookfield-Aktie ein Durchschnitt von 44,15 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51,5 CAD (+16,65 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Entwicklung und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Brookfield für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.