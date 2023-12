Brookfield Asset ManagementPref C Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse der Brookfield-Aktie zeigt einen aktuellen Kurs von 52,5 CAD, der sich um +19,05 Prozent vom GD200 (44,1 CAD) entfernt. Dies signalisiert eine positive charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 45,42 CAD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +15,59 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Brookfield als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten bewerten die Brookfield-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 44 CAD, was einem möglichen Abwärtspotenzial von -16,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Mit einer Dividende von 0,92 % liegt Brookfield im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,67 %) niedriger. Die Differenz von 5,75 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Brookfield-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 24,24, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Brookfield eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.