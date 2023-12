Brookfield Asset ManagementPref A 40 Aktie: Quo vadis?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Brookfield-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 12,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Brookfield auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, wobei der Wert bei 24,24 liegt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Brookfield also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Analysten bewerten die Brookfield-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine Analystenupdates zu Brookfield aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 44 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -16,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Daher erhält Brookfield eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brookfield besonders negativ diskutiert, wobei an fünf Tagen positive und an sieben Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, wodurch Brookfield für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Brookfield daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

