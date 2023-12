Brookfield Asset ManagementPref A 40 Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Brookfield als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 20,96, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 27,87 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Beitragsanzahl eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Brookfield bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Auch fundamental betrachtet schneidet die Aktie gut ab. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 43,27 und damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 81. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

Die langfristige Meinung von Analysten ergibt ebenfalls eine positive Einschätzung für die Brookfield-Aktie, mit insgesamt 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Aktie auf 44 CAD angesiedelt, was einer möglichen Performance von -14,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Brookfield auf Basis des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der fundamentalen und Analysteneinschätzung.