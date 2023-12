Brookfield Asset ManagementPref A 37 Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Brookfield ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Brookfield-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,96 und ein Wert für den RSI25 von 27,87. Somit erhält die Aktie insgesamt das Ranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt Brookfield mit einer Dividendenrendite von 0,92 Prozent 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brookfield-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 44,15 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 51,5 CAD, was einem Unterschied von +16,65 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (+12,4 Prozent) erhalten ein "Gut"-Rating. Somit erhält die Brookfield-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Brookfield-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Die Analysten geben folgende Bewertungen ab: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Brookfield vor, jedoch wird das Kursziel der Aktie auf 44 CAD festgelegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie in Zukunft eine Performance von -14,56 Prozent erzielen würde, da der aktuelle Preis 51,5 CAD beträgt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion vergibt für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Neutral".