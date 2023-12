Brookfield Asset ManagementPref A 37 Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Das Anleger-Sentiment für die Brookfield-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An fünf Tagen überwogen jedoch positive Themen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die automatischen Analysen der Kommunikation zeigen, dass vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Brookfield insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 43,27 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 81. Aus dieser Sichtweise ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende weist Brookfield mit einer Ausschüttung von 0,92 % eine niedrigere Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,67 %) auf. Diese Differenz von 5,75 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Brookfield-Aktie mit 52,5 CAD einen Abstand von +19,05 Prozent vom GD200 (44,1 CAD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 45,42 CAD, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt, da der Abstand +15,59 Prozent beträgt.

Zusammenfassend kann die Brookfield-Aktie basierend auf fundamentaler und technischer Analyse sowie dem Anleger-Sentiment mit einer "Schlecht"-Bewertung eingeordnet werden.

