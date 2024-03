Brookfield Asset ManagementPref 26 Aktie: Das gab es noch nie!

Die Aktienanalyse von Brookfield zeigt gemischte Ergebnisse in verschiedenen Bereichen. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0,72 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,94 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,21 Prozent, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik hinweist.

In der fundamentalen Analyse wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,69 festgestellt, was 64 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte". Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit über dem gleitenden Durchschnittskurs liegt. Der GD200 liegt bei 48,04 CAD, jedoch verläuft der Kurs der Aktie bei 56,88 CAD um +18,4 Prozent über diesem Trendsignal. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 54,79 CAD, was einer Abweichung von +3,81 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Die Analysteneinschätzung ergibt eine langfristige Bewertung von "Gut" basierend auf 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird das Kursziel der Analysten auf 44 CAD festgelegt, was auf eine mögliche Performance von -22,64 Prozent hindeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung als "Neutral" eingestuft.