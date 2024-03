Brookfield Asset 36 Cum Prf Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses wird die Aktie von Brookfield derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 48,04 CAD, was einer Überbewertung von +18,4 Prozent gegenüber dem Kurs der Aktie (56,88 CAD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 54,79 CAD führt zu einer Abweichung von +3,81 Prozent, was eine neutrale Bewertung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie also als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich zeigt die Aktie von Brookfield ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,69, was 64 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (90,18). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse der Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zu Brookfield ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis von Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brookfield-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (39,3) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine weitere "Neutral"-Einstufung für Brookfield.

Insgesamt kann die Aktie von Brookfield also auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie des Sentiments und des RSI mit einem "Gut" und zwei "Neutral"-Einstufungen bewertet werden.