Brookfield Asset 36 Cum Prf Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Aktie von Brookfield beträgt derzeit 43,27, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 81 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Brookfield in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Brookfield bei 52,5 CAD liegt, was eine Entfernung von +19,05 Prozent vom GD200 (44,1 CAD) bedeutet. Dies wird als ein "Gut"-Signal betrachtet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 45,42 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal zeigt, da der Abstand +15,59 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Brookfield-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird die Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers beurteilt. Der 7-Tage-RSI der Brookfield-Aktie liegt bei 12,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist (Wert: 24,24), weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Brookfield in diesem Punkt unserer Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Brookfield mit einer Ausschüttung von 0,92 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (6,67 %) niedriger, was einer Differenz von 5,75 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.