Brookfield Asset 36 Cum Prf Aktie: Bloß aufpassen!

Die Brookfield-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,92 Prozent auf, was 5,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Analysten sind langfristig gesehen zuversichtlich und geben der Brookfield-Aktie eine Einschätzung von "Gut". Die Bewertungen liegen bei 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es gab keine Analystenupdates zu Brookfield im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 44 CAD, was einer erwarteten Performance von -14,56 Prozent entspricht, da die aktuelle Aktienkurs bei 51,5 CAD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während die Redaktion das Rating "Neutral" vergibt.

In den letzten zwei Wochen wurden Brookfield überwiegend negativ in sozialen Medien bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist. Zudem wurden 5 eindeutig negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Brookfield-Aktie einen Wert von 20,96 für den RSI7 und einen Wert von 27,87 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Einstufung des Relative Strength Indikators. Somit wird die Aktie auch auf dieser Ebene insgesamt als "Gut" eingestuft.