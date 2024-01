Brookdale Senior Living Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Brookdale Senior Living erhält positive Bewertungen von Anlegern in sozialen Medien, so die Analyse der Redaktion. In den letzten zwei Wochen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens erhält hingegen eine negative Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -89,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Bewertungen der Analysten zeigen ein neutrales Rating für die Brookdale Senior Living-Aktie. Von insgesamt 1 abgegebenen Bewertungen waren keine "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,38 Prozent bedeutet.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,71 ergibt sich ein Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 100,2.

Zusammenfassend erhält Brookdale Senior Living positive Bewertungen von Anlegern in sozialen Medien, während die Dividendenpolitik und die Bewertungen der Analysten eher neutral ausfallen. Fundamentale Faktoren deuten jedoch auf eine unterbewertete Aktie hin.