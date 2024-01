Brookdale Senior Living Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Brookdale Senior Living":

Die Analystenbewertung für die Brookdale Senior Living in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie 0 mal als gut und 1 mal als neutral eingestuft wurde. Es gab keine schlechten Bewertungen, was dem Unternehmen insgesamt ein neutrales Rating von institutioneller Seite einbrachte. Im Vergleich dazu erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 3,09 Prozent auf der Basis des aktuellen Kurses von 5,82 USD, was zu einem mittleren Kursziel von 6 USD führt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung seitens der Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,1 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 5,82 USD liegt, was einer Abweichung von +41,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 4,9 USD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine starke Aktivität und eine positive Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktivität zeigt eine gute langfristige Stimmungslage, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfährt. Insgesamt wird dem langfristigen Stimmungsbild eine neutrale Note gegeben.

Die Dividendenrendite von Brookdale Senior Living beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt und zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik seitens der Analysten führt.