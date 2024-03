Brook Crompton Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei Brook Crompton zeigt die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Brook Crompton weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie von Brook Crompton bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,04 und liegt damit 34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsunternehmen und Distributoren) von 19. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Brook Crompton mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,6 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Dies führt zu einer schlechten Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Brook Crompton liegt bei 60 und der RSI25 bei 47,62, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Brook Crompton ein neutrales Rating, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, Bewertung und Dividendenpolitik.