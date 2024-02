Brook Crompton Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In den letzten zwei Wochen wurde über Brook Crompton eher neutral diskutiert, was das Anleger-Sentiment betrifft. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Brook Crompton.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Brook Crompton in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,73 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Aktie damit mit einer Underperformance von -13,86 Prozent zurück. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors liegt Brook Crompton mit einer Unterperformance von 13,07 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Brook Crompton-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,52 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht davon um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf der Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brook Crompton einen Wert von 26 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 19,43) ist die Aktie damit um ca. 34 Prozent überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.