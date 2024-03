Brook Crompton Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Wochen wurde keine klare Veränderung in der Kommunikation über Brook Crompton in den sozialen Medien beobachtet. Es gab weder eine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven noch zu negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Brook Crompton diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Brook Crompton liegt bei 0 Prozent, was 6,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,51 SGD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,51 SGD, was keinen Unterschied darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Werte auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brook Crompton einen Wert von 26 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,61 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.