Brook Crompton Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für Brook Crompton wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass Brook Crompton weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine Überkäufe oder Überverkäufe (Wert: 60), wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Brook Crompton-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Brook Crompton-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,55 SGD mit dem aktuellen Kurs (0,495 SGD) verglichen, was eine Abweichung von -10 Prozent ergibt. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt Brook Crompton mit einer Rendite von -27,27 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 22 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche liegt die Rendite mit 22,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei Brook Crompton festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, wodurch Brook Crompton insgesamt auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.