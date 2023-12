Brook Crompton Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Anleger-Stimmung bei Brook Crompton ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Brook Crompton in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,78 Prozent verzeichnet, während der Durchschnitt bei -4,49 Prozent lag. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Brook Crompton um 22,53 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Brook Crompton-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 75 auf, was auf eine Überkaufung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Vergleich dazu wird die Aktie auf Basis des 25-Tage RSI mit "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Brook Crompton, was auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung hindeutet.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung, eine "Schlecht"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs und eine unterschiedliche Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.