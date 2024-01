Brook Crompton Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Brook Crompton bei 14,29, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 30,77 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Brook Crompton, was eine negative Differenz von -8,64 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens heute eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Brook Crompton derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 0,54 SGD, während der Aktienkurs bei 0,525 SGD liegt, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +5 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Brook Crompton neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.